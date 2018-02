Miranda sofre contusão e desfalca a Inter por tempo indeterminado

A Internazionale terá um importante desfalque para as próximas partidas. Trata-se do zagueiro brasileiro Miranda, que sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda, segundo revelou o clube italiano nesta terça-feira.



A lesão do zagueiro ocorreu no domingo, quando a Inter de Milão venceu o Bologna por 2 a 1, em casa, pelo Campeonato Italiano. A equipe, contudo, não revelou o tempo de recuperação do zagueiro da seleção brasileira.



"Miranda passou por testes nesta manhã (de terça) no Instituto Humanitas, em Rozzano. Eles revelaram um problema nos adutor da coxa esquerda", explicou o time italiano. "Ele continuará seguindo um programa de treinos personalizados e o zagueiro será reavaliado nos próximos dias."



Antes de sentir a contusão no domingo, Miranda errou feio ao tentar dar um chutão, ver a bola ir para trás e sobrar de presente para Rodrigo Palácio, que marcou o gol adversário. Depois, lesionado, foi substituído logo após o intervalo.



Miranda é hoje titular da zaga da seleção brasileira, ao lado de Marquinhos, do Paris Saint-Germain. A expectativa é a de que ele possa atuar normalmente nos amistosos contra Rússia e Alemanha, programados para o final de março.