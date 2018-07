Esporte Miranda elogia setor ofensivo da Bélgica e avisa: 'Não é só o Lukaku' O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (6), às 15 horas, em Kazan, diante dos belgas, pelas quartas de final

Capitão da seleção brasileira mais uma vez - a segunda nesta Copa do Mundo, já que vestiu a braçadeira contra a Sérvia, e pela quinta vez sobre o comando do técnico Tite -, o zagueiro Miranda previu muito trabalho no jogo desta sexta-feira (6) contra a Bélgica, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Sua certeza vem da qualidade dos jogadores adversários. P...