Ministério Público decide manter torcida única para clássicos diante do Vila Nova

Goiás e Vila Nova, que poderão fazer a semi ou a final do Estadual, além de dois jogos pela Série B, terão de continuar jogando clássico com torcida única, por causa de episódios de violência ocorridos nos jogos entre os times. Neste ano, clássicos tiveram torcida única, no Olímpico. Mesmo assim, um torcedor do Goiás foi baleado e morreu perto do Terminal da Praça A.

A decisão de manter torcida única foi confirmada ontem, em reunião entre o Ministério Público do Estado de Goiás (MP/GO), representantes dos dois clubes, da Federação Goiana (FGF), Corpo de Bombeiros, Agel, gestores do Serra Dourada e a PM. A medida se estende aos clássicos das categorias de base dos clubes.

Ao mesmo tempo em que dirigentes dos clubes se reuniram no MP/GO, o Goiás atuou em outra frente. Uma tonelada de alimentos foi entregue ontem, por funcionários do Goiás, ao Hospital Araújo Jorge. A doação de gêneros alimentícios se deu após direções de Goiás e do Vila apostarem quem levaria mais público em jogos da Copa do Brasil. O Vila, no jogo com o Joinville, levou mais torcedores que o Goiás na partida diante do Boa/MG.

Dois atletas foram emprestados: o atacante Otacildo, de 19 anos, reforçará o Itumbiara, e o volante Péricles, de 23 anos, será do Oeste/SP.