Mineiro domina ABC do duelo

Hemerson Maria chegou ao Vila Nova em maio de 2017. Está invicto nas disputas locais, desde então - já são três vitórias e um empate. Mas, em matéria de clássico entre Goiás e Vila Nova, o mineiro Hélio dos Anjos é, disparado, quem mais conhece a fundo a atmosfera do principal jogo do Estado. Afinal, Hélio estreou no clássico em 28 de março de 1999, até hoje lembrado p...