Esporte Mina marca, Colômbia vence e avança na Copa; Senegal cai pelo número de cartões Com a vitória, os colombianos avançaram para as oitavas de final na liderança do Grupo H

A Colômbia suou muito, mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo nesta quinta-feira. Em Samara, a seleção contou mais uma vez com a estrela do "zagueiro-artilheiro" Mina para superar Senegal pelo placar mínimo, 1 a 0, e celebrar a ida à próxima fase do torneio pela segunda vez seguida. Pior para os senegaleses, que perderam a vaga graças aos critérios d...