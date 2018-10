Esporte Milan perde do Betis em casa e deixa a liderança do grupo na Liga Europa É a primeira derrota do time italiano dentro da competição europeia, e agora clube está na segunda colocação do Grupo F

Em meio a mais uma temporada sofrível, o Milan voltou a decepcionar seu torcedor nesta quinta-feira. Mesmo atuando em casa, no San Siro, a equipe italiana perdeu para o Betis por 2 a 1, foi ultrapassado na liderança do Grupo F da Liga Europa e ampliou a pressão sobre o técnico Gennaro Gattuso. O resultado deixou o Milan com seis pontos, enquanto o Betis chegou a sete...