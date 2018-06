Esporte Milan descumpre Fair Play Financeiro e é suspenso de torneios da Uefa por 2 anos A equipe italiana ainda pode recorrer na Corte Arbitral do Esporte (CAS)

A Câmara de Investigação do Controle Financeiro dos Clubes da Uefa (CFCB) anunciou nesta quarta-feira (27) a suspensão do Milan das competições europeias por dois anos. Segundo a entidade, o time italiano descumpriu as normas do Fair Play Financeiro e, com isso, não poderá disputar a Liga Europa na próxima temporada. De acordo com o regulamento da entidade que dirige ...