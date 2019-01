Esporte Milan bate o Genoa e entra na zona de classificação para a Liga dos Campeões Resultado levou o time do técnico Gennaro Gattuso a 34 pontos, ultrapassando Roma e Lazio e subindo para a quarta colocação do Italiano

O Milan visitou o Genoa nesta segunda-feira e arrancou no segundo tempo pra vencer por 2 a 0, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Com Lucas Paquetá novamente entre os titulares, o time do técnico Gennaro Gattuso voltou a somar três pontos e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O resultado levou o Milan a 34 pontos, ultrapassando Roma e Lazi...