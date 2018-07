Esporte Milan anuncia retorno de Leonardo, que será o novo diretor de futebol do clube Confirmação foi feita um dia depois de o time italiano ter demitido Massimiliano Mirabelli do cargo

O Milan anunciou nesta quarta-feira Leonardo como novo diretor de futebol do clube. O brasileiro volta ao time italiano depois de passagens como jogador, dirigente e técnico. A confirmação foi feita um dia depois de o time italiano ter demitido Massimiliano Mirabelli do cargo. "A volta de Leonardo, grande campeão rossonero e do mundo, é mais um passo em direção ...