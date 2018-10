Esporte Milan acerta contratação de Lucas Paquetá por R$ 150 milhões, diz site Equipe italiana venceu a disputa com o PSG e acertou com o meia brasileiro. Faltam exames médicos para concluir a transferência

Mais uma revelação do futebol brasileiro pode estar de partida do País. Lucas Paquetá está muito perto de deixar o Flamengo para fechar com o Milan, em um negócio de 35 milhões de euros mais bônus por desempenho (R$ 150 milhões). Faltam apenas exames médicos para a transferência ser confirmada, segundo o canal Rafla Mengo ...