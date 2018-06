Esporte Mikel tem fratura e vira dúvida na Nigéria para duelo decisivo contra a Argentina Meia foi diagnosticado com uma fratura em um dos ossos da mão esquerda, sofrida no final da última partida contra a Islândia

Capitão e um dos principais jogadores da Nigéria, Obi Mikel virou dúvida na equipe para a decisiva partida contra a Argentina nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), em São Petersburgo, que vale uma vaga às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O meia foi diagnosticado com uma fratura em um dos ossos da mão esquerda, sofrida no final da última partid...