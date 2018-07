Esporte Michael tem nome gritado por esmeraldinos: 'Eles sabem criticar, mas sabem apoiar quando precisa' Atacante é destaque de vitória esmeraldina no Estádio Olímpico. Sem azar na sexta 13, alviverde reage, vence Criciúma e se aproxima do G4

Nem mesmo a sexta-feira 13 conseguiu assombrar a arrancada do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando diante do melhor público já atraído ao Estádio Olímpico como mandante na competição, o time esmeraldino venceu, de virada, o Criciúma pelo placar de 2 a 1, engatou o sexto jogo consecutivo sem derrota e entrou de vez na briga pelo G4 - apesar de ser o 10º, e...