Esporte Michael sai do banco para ser decisivo para o Goiás Goiás sofre primeiro gol, mas conta com força de dupla na virada sobre o Iporá, fora de casa

Michael precisou de 45 minutos para ser o nome do Goiás no jogo deste sábado (9). O atacante voltou a ser decisivo para o alviverde. Depois de iniciar a partida diante do Iporá, no Estádio Ferreirão, na reserva, o baixinho saiu do banco na segunda etapa para ajudar a equipe esmeraldina a reverter o placar diante dos donos da casa e vencer por 2 a 1. Menos de cinco minut...