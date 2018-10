Esporte Michael nega transferência para o Corinthians e diz que seu foco é apenas no Goiás Atacante é um dos destaques na competição nacional, com dribles, assistências e gols

Um dos destaques da campanha do Goiás na Série B, o atacante Michael teve seu nome envolvido em uma possível transferência para o Corinthians. Nesta quinta-feira (4), o jogador comentou, durante coletiva, sobre o assunto e disse que seu foco é apenas no Goiás. Os boatos cresceram depois que o empresário do jogador, Fabrício Dorneles, visitou a Arena Corinthian...