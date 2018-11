Esporte Michael fala sobre zoação de rivais: "Agora vão ter que aguentar" Saindo da zona de rebaixamento somente na 11ª rodada, alviverde faz campanha de superação e crava vaga na elite do futebol nacional

Uma vez conquistado acesso à Série A de 2019, é tempo do Goiás colher os frutos de uma temporada considerada de "renascimento". Ao longo do ano, farpas foram trocadas entre os três times da capital. E agora com os rumos do ano que vem já definidos, uma última farpa não deixaria de acontecer, ainda mais vindo de um dos personagens principais do Goiás na temporada. Michael, de 22 ...