Esporte Michael e Alan Mineiro dão tempero especial ao clássico entre Goiás e Vila Nova Considerados referências de suas equipes, jogadores devem assumir o protagonismo no duelo deste domingo (27), na Serrinha

Goiás e Vila Nova reacenderam a rivalidade histórica, que tinha esfriado, nos últimos anos. Duelos acirrados nas três edições passadas da Série B e no Campeonato Goiano colocaram fogo no clássico das duas maiores torcidas do Estado. Referências técnicas dentro de campo e personagens presentes nas provocações entre as duas equipes em 2018, Michael e Alan Mineiro assumem...