Esporte Michael dá nota 7 para seu desempenho nas últimas partidas O camisa 11 destaca que vive sua melhor fase com a camisa esmeraldina

Desde que chegou ao Goiás, em 2017, Michael vive seu melhor momento no clube. Conhecido pela facilidade em driblar os adversários, o camisa 11 teve participação nas últimas duas vitórias do clube com assistências nos dois jogos. Para o jogo desta quinta-feira (21), contra o Juventude, Michael espera que o clube possa, enfim, deslanchar na competição. “Todo jogo é...