Esporte Michael comemora sucesso pelo Goiás: 'passa um filme na minha cabeça' Atacante de 22 anos conta sobre sua trajetória na temporada, do banco de reservas até se tornar uma das referências ofensivas do alviverde

Após um duelo de oito gols contra o Juventude, com vitória por 5 a 3, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás está a três vitórias de cravar o acesso a elite do futebol nacional. Para se aproximar da conquista, e talvez até do título, o clube precisa passar pelo CRB no próximo jogo, válido pela 32ª rodada, no Estádio Rei Pelé, nesta sexta-feira (...