Esporte Mexicanos provocam Neymar com memes antes do jogo contra o Brasil As quedas do atacante e a vitória sobre o Brasil na Olimpíada de 2012 os temas principais das piadas

Os mexicanos parecem ter mais em comum do que parece com os brasileiros, ao menos no que tange o bom humor. Os memes pré-jogo estão dominando as redes sociais, impulsionados pelos perfis de torcedores mexicanos que estão empolgados com a partida contra o Brasil nas oitavas de final na Copa da Rússia, nesta segunda-feira, às 11h. O principal alvo dos memes é o atacante N...