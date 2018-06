Esporte Mexicano vai apitar estreia do Brasil na Copa do Mundo Cesar Ramos, de 34 anos, será o árbitro de Brasil e Suíça no domingo (17)

O mexicano Cesar Ramos será o árbitro da partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, no domingo (17), em Rostov-on-Don. A Fifa anunciou nesta sexta-feira (15) a definição do nome dele como o responsável por trabalhar no jogo entre Brasil e Suíça. Ramos tem 34 anos, está pela primeira vez em um Mundial e é um dos mais jovens árbitros da competição. Conhecido no Méx...