Esporte Mexicano Layún nega pisão em Neymar e diz: 'Fica mais tempo no chão do que em pé' "Conhecemos o Neymar. Ele gosta de ser protagonista dentro e fora de campo. Quem assistiu à partida sabe perfeitamente ao que me refiro", afirmou o meia do México

Mesmo que imagens de TV mostrem claramente o pisão de Miguel Layún no tornozelo direito de Neymar, o jogador mexicano negou após a partida que tenha sequer tocado no atacante brasileiro. O lance aconteceu no segundo tempo da vitória do Brasil, quando o camisa 10 estava caído do lado de fora do campo. Layún ainda ironizou. "Um jogador desse nível fica mais tempo no chão d...