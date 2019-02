Esporte Messi treina e deve reforçar o Barcelona no clássico diante do Real

O técnico Ernesto Valverde teve uma ótima notícia no treino do Barcelona desta terça-feira. Principal craque da equipe, Lionel Messi participou normalmente da atividade e mostrou estar em condições de reforçar a equipe no clássico de quarta diante do Real Madrid, no Camp Nou, pela ida das semifinais da Copa do Rei. Messi se tornou preocupação para a partida durant...