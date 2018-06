Esporte Messi marca, Argentina busca gol no fim, bate Nigéria e se garante nas oitavas da Copa Próxima adversária da seleção albiceleste será a França no sábado (30), às 11h

A Argentina está viva na Copa da Rússia. Com um gol aos 40 minutos do segundo tempo, a equipe de Messi venceu a Nigéria por 2 a 1 em São Petersburgo nesta terça-feira. O resultado dramático foi suficiente para a equipe bicampeã mundial se classificar às oitavas de final como segunda colocada do Grupo D. A Argentina foi favorecida pela vitória da Croácia sobre a...