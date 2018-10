Esporte Messi fratura o braço, para por 3 semanas e desfalca Barça contra o Real Madrid Além do clássico, Messi também ficara fora do duelo contra a Internazionale, nesta quarta-feira, também na Espanha

O Barcelona confirmou na noite deste sábado que Lionel Messi desfalcará o time catalão por cerca de três semanas. O craque argentino teve constatada uma fratura no osso radial do braço direito e está fora das próximas partidas do time, incluindo o clássico contra o Real Madrid, marcado para o próximo domingo, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. ...