Esporte Messi fica, Croácia 100%, Peru histórico e o primeiro 0 a 0: o dia 13 da Copa no Resumão do POPULAR Terça-feira de Mundial na Rússia teve a definição de mais dois confrontos de oitavas de final, feito de lenda australiana e a despedida da carismática seleção da Islândia

A-ca-bou o "caô", o Resumão do POPULAR do dia 13 da Copa do Mundo chegou! A terça-feira (26) de futebol na Rússia teve de tudo, galera: sofrimento por classificação, alegria na eliminação e até um 0 a 0 (:/). Se liga! PERU PARA CIMA (DESCULPA, GENTE!) E JOGO DE COMPADRES Às 11h (horário de Brasília), o grupo C do Mundial começou a ser definido. Vale sempr...