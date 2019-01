Esporte Messi faz gol 400 no Espanhol e Barcelona bate o Eibar

Com belos gols de Suárez e Messi, principais artilheiros do Barcelona nos últimos anos, o time catalão superou o Eibar por 3 a 0, com facilidade, em casa, no Camp Nou, e não deixou, assim, o Atlético de Madrid, vice-líder do torneio, encostar. Com 43 pontos, o Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol e manteve cinco pontos de vantagem em relação ao Atlético...