Messi e brasileiros marcam em vitória por 3 a 0 do Barcelona contra Boca Juniors

O Barcelona venceu o Boca Juniors por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Nou Camp, em Barcelona, e conquistou a edição de 2018 do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso criado para homenagear um dos fundadores do clube catalão. Os gols foram marcados por Malcom e Lionel Messi, no primeiro tempo, e Rafinha Alcântara, na etapa final. O jogo começou morno e Philip...