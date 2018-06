Esporte Messi assume responsabilidade por empate argentino e diz que perder pênalti 'dói' O meia do Barcelona não escondia a frustração com o resultado depois de um empate no primeiro jogo da Copa

"Dói muito". Foi assim que Lionel Messi explicou neste sábado o que sentiu quando perdeu o pênalti contra a Islândia, que poderia ter dado a vitória para a seleção da Argentina. O meia do Barcelona não escondia a frustração com o resultado depois de um empate no primeiro jogo da Copa do Mundo da Rússia contra a Islândia, em Moscou. "Não conseguimos ganhar a part...