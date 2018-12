Esporte Messi aprova retorno de Neymar

O atacante Lionel Messi afirmou nesta quinta-feira (27) que gostaria de voltar a jogar ao lado de Neymar no Barcelona. No entanto, o craque argentino admitiu que o retorno do brasileiro ao time catalão é improvável, em entrevista ao diário esportivo espanhol Marca. “Acho complicado. Seria ótimo se ele voltasse pelo que ele significa como jogador para o clube e também...