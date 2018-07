Esporte Mesmo sem bola na rede, Dragão celebra giro fora de casa Empate com o Avaí dá ponto ao Atlético, que, após dois jogos longe de Goiânia, entra na briga pelo G4

No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Atlético, os melhores ataques da Série B, com 24 e 26 gols, respectivamente, passaram em branco na noite desta terça-feira (17). Os dois clubes se enfrentaram em um duelo direto por uma vaga no grupo de acesso para a Série A, já que no começo da rodada ambos ocupavam a 4ª e 5ª colocação. No entanto, os ataques não con...