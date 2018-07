Esporte Mesmo sem apoio de dirigentes, presidente da CBF garante ficar no cargo até 2019 Coronel Nunes assumiu o cargo depois que Marco Polo Del Nero foi afastado do futebol, por corrupção

"Sou o presidente de fato e de direito da CBF". A declaração é do coronel Antônio Nunes que, em teoria, comanda uma das maiores entidades do futebol no mundo, apesar de seu isolamento. Em seu último dia na Rússia, depois de um mês no país da Copa do Mundo, o dirigente comentou ao jornal O Estado de S.Paulo a sua situação, da seleção brasileira e mesmo da Copa América. E...