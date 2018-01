Mesmo com sequência de jogos, Maguinho não quer ser poupado no Vila Nova

O bom começo de temporada do Vila Nova se deve principalmente ao bom rendimento físico do time dentro de campo. Mesmo sendo o último time a ter começado a pré-temporada, apenas no dia 2 de janeiro, o colorado parece não ter sentido a sequência de jogos do Estadual - quatro partidas em duas semanas. A equipe é a única invicta no Goianão.

O lateral Maguinho se destaca principalmente por seu ímpeto físico e, mesmo com a sequência de jogos, ressaltou que vem se sentindo bem nas partidas e não quer ser poupado. "Estou me sentindo muito bem, até porque procuro me cuidar bastante fora de campo. Descanso muito, principalmente nesse momento em que teremos muitos jogos na sequência", frisou o lateral.

No clube há três temporadas, Maguinho começou muito bem o ano, com um gol e uma assistência. O lateral ressaltou que esse bom momento é fruto do trabalho. "Fico feliz por estar ajudando a equipe. Desde que fui para as férias, coloquei na mente que precisava evoluir e estou conseguindo. Permanecer em um clube por três anos é complicado e sei da minha responsabilidade. Por isso, procuro aprimorar todos os dias para ajudar nos jogos", disse o lateral.

O Vila Nova, que ocupa a 1ª colocação do Grupo B, com 8 pontos, volta a campo nesta quarta-feira (31), contra o Rio Verde, no estádio Mozart Veloso do Carmo.