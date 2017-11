Mesmo com o time rebaixado, Jorginho acredita que fez uma boa temporada pelo Atlético

Mesmo rebaixado para a Série B, o Atlético pode tirar um saldo positivo nessa temporada, como a afirmação do garoto Luiz Fernando no profissional e também a boa temporada do meia Jorginho. Ainda faltando mais uma partida para encerrar a temporada, os dois são os artilheiros do time no ano com 9 gols cada. Com a boa temporada dos dois, os atletas começam a receber sondagens para sair do rubro-negro.

Com contrato até 2019, Jorginho não escondeu que já recebeu propostas tanto de equipes brasileiras quanto de times do exterior. "Estou muito feliz no Atlético. Mas vou estudar as propostas, já tenho 26 anos, tenho um filho para criar e minha família que depende de mim. Se chegar algo bom para mim e para o clube eu vou ir", ressaltou Jorginho.

No atual elenco atleticano, o meia é o jogador mais longevo do time, com 5 anos, mesmo assim, essa foi a primeira vez que ele disputou a primeira divisão. "Sempre sonhei em jogar uma série A. É uma competição muito boa de jogar, ótimos jogadores, equipes de qualidade, foi um experiência inesquecível", disse o meia, que disputou 34 partidas e marcou 3 gols.

Jorginho também fez questão de ressaltar a boa temporada individualmente, que vem rendendo rumores de uma possível saída do jogador. "Fiz mais um belo ano vestindo a camisa do Atlético, mas infelizmente em grupo não conseguimos os objetivos, que era manter na Série A", disse o meia que ainda frisou ter propostas tanto de times brasileiros quanto de equipes do exterior.

Mesmo com propostas para a sua saída, o mais provável é que o atleta fique no Atlético para 2018 e no começo de temporada ele terá que lidar com o problema de peso, mas diferente da maioria dos jogadores que voltam acima do peso ideal, Jorginho volta abaixo.

"É engraçado, enquanto uns tem que maneirar na comida, eu acabo tendo que comer o dobro. Sempre volto abaixo do peso, mas é porque nas férias acabo comendo nos horários errados e com isso perco peso, agora vou tentar seguir a dieta do clube para voltar bem" disse.