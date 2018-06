Esporte Mesmo com frustração com o empate, Ney Franco destaca evolução do alviverde Para a partida contra o CRB, na próxima terça-feira (26), o treinador quer resolver os problemas defensivos, já que o clube sofreu gols em todas as partidas da Série B

Após uma sequência de duas vitórias consecutivas, o Goiás voltou a derrapar em casa, desta vez foi diante do Juventude, no qual o esmeraldino ficou apenas no empate em 1 a 1. Mesmo com o resultado ruim, já que o clube está na parte de baixo da tabela, Ney Franco tirou como positivo a evolução da equipe, que pela terceira rodada consecutiva conseguiu pontuar. "Estamos frustr...