Mesmo após queda, Matic celebra: 'Botamos a Sérvia de volta no mapa do futebol'

A Sérvia caiu na primeira fase da Copa do Mundo na última quarta-feira, ao ser derrotada pelo Brasil por 2 a 0, em Moscou. O resultado deixou a equipe na terceira posição do Grupo E, com apenas três pontos, mas não impediu que os jogadores celebrassem a participação na Rússia. "Este é um dos momentos em que você não sente desapontamento, sente orgulho porque repres...