Mesmo após adeus, Alan Mineiro mantém laço afetivo com o Vila Nova

Desde que chegou ao Vila Nova para a disputa da Série B do Brasileiro, Alan Mineiro foi cercado por expectativas. O jogador veio com a responsabilidade de assumir a camisa 10 colorada, posição que estava carente há um bom tempo na equipe. Estreou contra o Juventude na 2ª rodada e, ali, começou a escrever sua história no clube.A trajetória teve um início promissor, um desen...