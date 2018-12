Esporte Mesa-tenistas de Goiás comemoram vagas nos Jogos Parapan-Americanos de 2019, que serão no Peru A competição, que ocorre entre 23 de agosto e 1º de setembro do ano que vem, é um dos destaques do ciclo olímpico no próximo ano

Três mesa-tenistas goianas foram convocadas para os Jogos Parapan-Americanos de Lima. A competição, que ocorre entre 23 de agosto e 1º de setembro do ano que vem, é um dos destaques do ciclo olímpico no próximo ano e enche os olhos de Thaís Severo, Millena Santos e Lethícia Rodrigues, já que o lugar mais alto do pódio vale, além da medalha de ouro, um carimbo no pass...