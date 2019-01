Esporte Meritocracia é o critério no Atlético Goianiense Técnico quer jogador “de barriga vazia”, que “tem fome para jogar”. Time é preparado para amistoso

Perto de completar três meses à frente do Atlético, o técnico Wagner Lopes ressalta a evolução do projeto que procura desenvolver no clube. Nos treinos, é criterioso nas avaliações sobre os atletas do elenco que tem à disposição. Por isso, o treinador espera escolher bem o time que disputará os jogos. O Dragão estreia no Goianão, primeira competição do ano, no dia 20,...