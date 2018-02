Mercedes exibe carro com poucas mudanças e Bottas guia modelo W09 em Silverstone

Horas antes de apresentá-lo de forma oficial, a Mercedes exibiu dentro da pista nesta quinta-feira (22), no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o seu novo carro para a temporada deste ano na Fórmula 1. Dominante desde 2014 na categoria, a equipe deu ao finlandês Valtteri Bottas a honra de ser o primeiro piloto a guiar o modelo W09 em voltas de demonstração no tradicional palco britânico do automobilismo.



E novo monoposto da Mercedes é muito semelhante ao seu antecessor, o W08, pois manteve o mesmo visual de cores, com o prata predominante em uma linda pintura e leves toques de verde claro nas laterais e nas asas dianteira e traseira, fruto da identificação visual da petrolífera Petronas, parceira da escuderia.



Já no seu design, o modelo trouxe entre as novidades mais evidentes a introdução do halo, que é a proteção frontal do cockpit que passará a ser utilizada por todas as equipes do grid da F-1 a partir deste ano, e também uma traseira mais discreta. Esta parte do modelo aboliu a chamada "barbatana de tubarão" comumente vista nos modelos de 2017 da categoria para atender às exigências do regulamento aerodinâmico do ano passado.



Com este novo carro, a Mercedes tentará manter a sua supremacia na F-1, na qual conquistou todos os títulos do Mundial de Construtores e de Pilotos desde 2014. Neste mesmo período, o inglês Lewis Hamilton ganhou três campeonatos e o alemão Nico Rosberg um outro antes de se aposentar após a temporada de 2016.



Antes de apresentar o W09 de forma oficial com seus chefes e pilotos, a Mercedes destacou em seu site oficial, ao exibir o novo modelo, que o mesmo "foi desenhado para maximizar as oportunidades de desempenho oferecidas pelo radicalmente diferente regulamento aerodinâmico para a temporada de 2017, o que provavelmente vermos os novos carros se tornarem os mais rápidos da história do esporte".



E é justamente o novo motor M08 EQ Power+, escondido pela carenagem no modelo, que deverá ser o grande trunfo do carro da Mercedes para esta temporada. "É a quarta interação da geração turbo híbrida de unidade de potência e foi concebida para suportar cargas físicas significativamente aumentadas e um ciclo de trabalho mais severo sob as novas regras, ao mesmo tempo em que maximiza os potenciais desenvolvimentos de desempenho", prometeu a equipe.



Antes da revelação desta quinta-feira em Silverstone, outras seis equipes já exibiram os seus novos carros para esta temporada: Haas, Williams, Red Bull, Sauber, Renault e Toro Rosso (esta última apenas virtualmente antes da apresentação oficial do modelo de 2018). Os testes coletivos da pré-temporada começarão na próxima segunda-feira, em Barcelona, na Espanha, e o campeonato será aberto no dia 25 de março, data do GP da Austrália, em Melbourne.