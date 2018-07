Esporte Memes da derrota: apesar do revés diante da Bélgica, brasileiros não perdem bom humor Seleção brasileira perdeu por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira (6) para os belgas na Copa do Mundo

É difícil encontrar povo mais alegre que o brasileiro. Exemplo disso é que nem uma derrota em quartas de final de Copa do Mundo nos abala. A seleção brasileira deu adeus ao torneio ao perder por 2 a 1 para a Bélgica na tarde desta sexta-feira (6) - meio feriado, mas a zoeira amigo, the zoeira never ends! Foi só terminar a partida de hoje que a chuva de memes e come...