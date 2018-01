Membros da equipe de Tite observam brasileiros na Turquia

De olho na convocação para a Copa do Mundo, membros da equipe do técnico Tite fazem um périplo pela Europa nesta semana para observarem jogadores com potencial para irem para o Mundial da Rússia em junho. No sábado, o auxiliar técnico Cléber Xavier e Fernando Lázaro, coordenador do Centro de Pesquisa e Análise da CBF, estarão na Turquia.



Eles vão acompanhar a partida entre Fenerbahçe e Goztepe, válido pelo Campeonato Turco. Antes disso, a dupla visitou o primeiro clube, onde atuam três jogadores brasileiros: o meia Giuliano, o volante Souza (ex-São Paulo) e o atacante Fernandão, que tem passagens por Palmeiras, Flamengo e Bahia.



Xavier e Lázaro acompanharam dois treinos do clube turco e tiveram uma conversa com o trio de atletas. Giuliano e Souza já tiveram convocações para a seleção, sendo o primeiro com chances sob o comando de Tite.



Neste sábado, os membros da equipe de Tite vão encerrar uma visita de dez dias pela Europa. Antes de desembarcarem na Turquia, eles estiveram no Liverpool e no Manchester City, ambos na Inglaterra, e no Monaco, na França. No fim de semana, eles vão retornar ao Brasil.



A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo será realizada na primeira semana de maio. Os jogadores chamados por Tite vão começar a se apresentar para os treinos no dia 21 do mesmo mês.