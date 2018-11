Esporte Membro do Comitê de Ética da Fifa é detido por suspeita de corrupção Com acúmulo de notícias de esquemas de corrupção, entidade ainda não se pronunciou sobre o caso

Um membro do Comitê de Ética da Fifa foi preso nesta quarta-feira (21) sob suspeita de corrupção na Malásia. Sundra Rajoo estava em Zurique, na Suíça, nesta semana, para reuniões na entidade máxima do futebol, onde ele ocupa um cargo equivalente ao de um juiz. Mas, ao desembarcar em seu país, foi detido. No ano passado, depois de afastar antigos juízes e investigadores, o pres...