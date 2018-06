Esporte Membro da comissão técnica do Irã é hospitalizado após gol anulado contra Espanha

Um membro da comissão técnica do Irã foi hospitalizado na noite de quarta-feira em Kazan. Ele passou mal depois que o gol da seleção de seu país foi invalidado pelo árbitro durante a partida contra a Espanha, pela segunda rodada do Grupo B. O técnico do Irã, Carlos Queiroz, confirmou a informação, mas não quis revelar a identidade do funcionário. Aos 15 minutos do seg...