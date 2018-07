Esporte Melhor visitante, São Paulo vence 'freguês' Cruzeiro e segue na cola do líder O atacante cruzeirense Barcos chegou a perder um pênalti em casa

O São Paulo confirmou seu grande momento no Campeonato Brasileiro com uma vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, neste domingo. Dos 12 pontos que disputou contra candidatos ao título brasileiro (Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro), o time conseguiu nove. Foram três vitórias e uma derrota, exatamente para o time gaúcho na última rodada. Com isso, a equipe s...