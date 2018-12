Esporte Melhor jogadora do mundo, Marta diz que toparia defender o CSA no Brasileirão

Uma das novidades do Campeonato Brasileiro em 2019, o CSA poderia ter um reforço de peso no ano que vem. Atual melhor jogadora do mundo, eleita pela Fifa, Marta disse que aceitaria disputar o torneio pelo seu time de coração, caso tivesse a oportunidade. "Eu já joguei tantas vezes no meio dos marmanjos, muitos deles que eram bem maiores que eu. A gente sabe que o ...