Esporte 'Melhor jogador da Copa tem de ser croata', diz Rakitic a dois dias da decisão "Estou certo de que as pessoas da Fifa estão atentas a isso", afirmou o meia da Croácia

O meio-campista Ivan Rakitic, um dos destaques da campanha da finalista Croácia na Copa do Mundo, defende que um croata seja escolhido como o melhor jogador do torneio antes mesmo da decisão de domingo diante da França. Ele próprio é um dos concorrentes, mas o favorito, entre os jogadores croatas, é seu companheiro Luka Modric. "O jogador do torneio tem que ser um...