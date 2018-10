Esporte Melhor do mundo, Modric diz: 'Cristiano Ronaldo está em outro nível de futebol' Meia do Real Madrid vê com normalidade o fato do português ser considerado por muitas pessoas o maior jogador da atualidade: "Sou uma pessoa mais tímida e reservada e não aprecio essa superexposição de mídia"

Reservado, discreto e humilde, o croata Luka Modric, do Real Madrid, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, disse, em entrevista à revista France Football, que o português "Cristiano Ronaldo está em outro nível de futebol". Desta forma, o meia croata vê com normalidade o fato de o atacante português da Juventus ter maior exposição na mídia e ser, na prática,...