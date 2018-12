Esporte Meia que defendeu o Botafogo na temporada deve ser anunciado nos próximos dias pelo Goiás Renatinho, de 26 anos, já tem acordo verbal com a equipe alviverde

O Goiás está próximo de anunciar mais um reforço para o meio de campo visando a próxima temporada. O clube já tem um acordo verbal com o meia Renatinho, de 26 anos, que defendeu o Botafogo este ano. O jogador pertence ao Mirassol/SP, e chegaria à Serrinha por empréstimo. Renatinho é natural de Foz do Iguaçu/PR e foi revelado pelas categorias de base do Atlético-PR. O joga...