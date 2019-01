Esporte Meia deixa ex-clube no passado

Danilo sempre marcou o seu nome pelos clubes nos quais passou. Nos 21 anos de carreira profissional, o jogador já atuou por Goiás, São Paulo, Kashima Antlers (Japão) e Corinthians. Agora, ele se prepara para encerrar a carreira no Vila Nova.“O Vila Nova foi o primeiro time a me procurar depois que saí do Corinthians. Conheço muito bem a torcida, de jogar contra, e ...