Esporte Meia da Suíça crê em evolução do Brasil e diz que a seleção é uma das favoritas "Acho que esperamos o começo mais devagar do Brasil, vai ficar melhor a cada jogo", reconheceu Valon Behrami

Um dos responsáveis pela marcação em cima de Neymar na estreia da seleção da Suíça na Copa do Mundo da Rússia, o meia Valon Behrami crê que a seleção brasileira deve evoluir no torneio e, apesar das atuações não tão convincentes, aposta no Brasil como um dos favoritos à conquista do título. "Acho que esperamos o começo mais devagar do Brasil, vai ficar melhor a cada...